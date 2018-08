Dynamo Kiev - Ajax: tv-uitzending, afwezigen en vermoedelijke opstellingen

Ajax is negentig minuten verwijderd van de groepsfase van de Champions League. Na de 3-1 thuisoverwinning op Dynamo Kiev heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag de beste kaarten in aanloop naar de return in Oekraïne. Als de Amsterdammers erin slagen de voorsprong met succes te verdedigen, plaatst het zich voor het eerst sinds het seizoen 2014/15 voor de groepsfase van het miljardenbal. Kwalificatie levert niet alleen extra geld op, het zou voor een aantal gewilde spelers doorslaggevend kunnen zijn in hun besluit om tóch bij Ajax te blijven.

Mocht Ajax zich dinsdagavond plaatsen ten koste van Dynamo Kiev, dan kan het een startpremie van vijftien miljoe euro bijschrijven. Die som kan door middel van televisiegelden, kaartverkoop en winstpremies verdubbeld worden. Met dat bedrag in het achterhoofd is de Ajax-selectie maandag op het vliegtuig gestapt naar Kiev. Ten Hag liet op dezelfde dag op de persconferentie weten dat hij zijn ploeg ondanks de voorsprong niet verdedigender gaat laten spelen. “We willen vasthouden aan onze eigen identiteit”, liet hij optekenen. “We zullen voor de winst spelen. Dat moet de instelling zijn om in de groepsfase te komen. Ik verwacht een ander Kiev, maar hetzelfde Ajax. Het is aan ons om de regie van de wedstrijd in handen te nemen en te scoren. Een doelpunt zou ons erg helpen.”

In de Johan Cruijff ArenA was het Ajax dat imponeerde en het publiek op de banken kreeg. Donny van de Beek schoot Ajax al vroeg op voorsprong, waarna Tomasz Kedziora uit een hoekschop voor de gelijkmaker tekende. Door goals van Hakim Ziyech en Dusan Tadic was het de thuisploeg die aan het langste eind trok en met een aardige marge aan de aftrap in het NSK Olimpiyskyi verschijnt. Met het vertrouwen zal het ook goed zitten bij Ajax, want in Europa verloor het dit seizoen nog geen wedstrijd en afgelopen zaterdag had de Eredivisionist geen kind aan FC Emmen (5-0). Dynamo Kiev wist in de competitie niet te winnen van Chornomorets Odesa (1-1), al had dat er mogelijk mee te maken dat trainer Aleksandr Khatskevich liefst negen spelers spaarde.

Schorsingen en blessures

Bij Ajax is het wegvallen van Nicolás Tagliafico een behoorlijke aderlating. Hij stond op scherp voor de thuiswedstrijd en pakte daarin een gele kaart, waardoor de Argentijnse linksback geschorst is voor de return. Zijn plek in de wedstrijdselectie is opgevuld door Mitchel Bakker. David Neres ontbrak in de thuiswedstrijd door een hamstringblessure, maar de Braziliaanse buitenspeler is op tijd fit voor de return. Kasper Dolberg heeft nog teveel last van zijn buikwandblessure om in Kiev in actie te komen. Ajax moet het nog altijd stellen zonder de langdurig geblesseerden Joël Veltman, Hassane Bandé, Václav Cerny en Daley Sinkgraven.

Vermoedelijke opstellingen

Door de afwezigheid van Tagliafico is Ten Hag genoodzaakt om te schuiven in zijn opstelling. Volgens het Algemeen Dagblad wordt de linksbackpositie dinsdagavond ingevuld door Daley Blind. Frenkie de Jong schuift op zijn beurt een linie terug en komt naast aanvoerder Matthijs de Ligt te spelen. Op het middenveld is daardoor plek voor Donny van de Beek, terwijl Neres naar verwachting vanuit de basis start op de linksbuitenpositie.

“Hem opstellen moet wel verantwoord zijn, want het kan niet zo zijn dat we hem zes weken kwijt zijn omdat we een onverantwoord risico nemen”, aldus Ten Hag in aanloop naar de wedstrijd. “Afgewogen kunnen we een risicootje nemen. En dan kan het nog gebeuren. Maar hij gaat niet met last de wedstrijd in. Of hij plan B is? Misschien kan ik beter met hem starten, want dan heb ik nog drie wissels.”

Vermoedelijke opstelling Dynamo Kiev: Boyko, Kedziora, Burda, Kádár, Pivaric, Sydorchuk, Verbic, Buyalskiy, Shepeliev, Tsygankov, Besedin

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, F. De Jong, Blind; Van de Beek, Schöne, Tadic; Ziyech, Huntelaar, Neres

Live uitzending

De return in de Champions League tussen Dynamo Kiev en Ajax wordt dinsdagavond uitgezonden door Veronica. De uitzending gaat om 20.30 uur van start en om 21.00 uur vindt de aftrap plaats. De wedstrijd wordt ook uitgezonden door Ziggo Sport Voetbal. Op deze zender begint de uitzending om 20.55 uur.