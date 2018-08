Koster verbaast en reduceert aantal wissels: ‘Er moet een reële kans zijn’

Willem II is het nieuwe seizoen goed begonnen. De ploeg van Adrie Koster verloor de eerste wedstrijd nog van VVV-Venlo (0-1), maar won vervolgens van FC Groningen (0-1) en Heracles Almelo (5-0). Koster laat tot op heden een goede indruk achter in Tilburg en verschilt in meerdere opzichten van zijn voorganger Erwin van de Looi.

Een opvallende verandering die Koster heeft doorgevoerd is dat het aantal wisselspelers op de bank bij een wedstrijd flink gedaald is. Waar twaalf spelers zijn toegestaan, vindt de trainer van Willem II dat zes of zevens wissels voldoende is. “Als spelers op de bank zitten, moet er ook een reële kans zijn dat ze voor een invalbeurt in aanmerking komen", aldus Koster tegenover het Brabants Dagblad.

“Jongens die op de bank zouden zitten zonder perspectief op speeltijd beleven een wedstrijd toch anders.” In het eerste competitieduel had Koster zeven veldspelers op de bank en ook twee keepers. Voor de duels met FC Groningen en Heracles Almelo zaten zes veldspelers op de bank. "Als ik voor iedere linie minimaal twee wisselspelers tot mijn beschikking heb, is dat voldoende", concludeert Koster.