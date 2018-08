‘Van Rhijn keert na ontbinding van contract definitief terug in Eredivisie’

Ricardo van Rhijn speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor AZ en de kans lijkt groot dat de verdediger in de net begonnen voetbaljaargang ook actief zal zijn in Alkmaar. Het Noordhollands Dagblad meldt dinsdagochtend namelijk dat de verdediger zijn contract bij Club Brugge deze week zal ontbinden en zich vervolgens voor een jaar aan de ploeg van trainer John van den Brom verbindt.

Brugge betaalde Ajax twee jaar geleden nog een kleine twee miljoen euro voor de inmiddels 27-jarige Van Rhijn, maar een onverdeeld succes werd zijn periode in België niet. De rechtsback kwam in zijn eerste volledige seizoen in de Pro League tot achttien wedstrijden en mocht vorig seizoen op huurbasis naar Alkmaar, waar hij elf keer in actie kwam in de Eredivisie.

Aangezien Van Rhijn zich in de voorbereiding op het huidige seizoen niet meer in Brugge hoefde te melden traint hij al sinds begin juli mee met AZ en kwam hij ook in actie tijdens een aantal oefenwedstrijden die de Alkmaarders de afgelopen maanden speelden. De club kan Van Rhijn, die ook centraal in de verdediging uit de voeten kan, goed gebruiken aangezien er verder geen alternatief voor Jonas Svensson aanwezig is.

De achtvoudig Oranje-international is overigens niet de enige speler die terug kan keren bij AZ. De afgelopen seizoen met FC Twente gedegradeerde Adam Maher traint ook al enige tijd mee met zijn oude ploeg en trainer John van den Brom zou hem graag definitief binnen willen halen. De middenvelder lijkt hier zelf ook niet per definitie afwijzend tegenover te staan: “Ik heb daar inderdaad met de trainer over gesproken. Alleen hebben ze me nog geen aanbieding gedaan. Die zullen ze eerst moeten doen en dan ga ik daar zeker naar kijken”, legde hij maandag uit aan AZ Fanpage.