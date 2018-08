Verbannen ‘vedette’ tekent bij NEC: ‘In een vroeg stadium al contact gehad’

NEC heeft zich versterkt met Mathias Bossaerts, die overkomt van KV Oostende. De Nijmegenaren melden via de clubkanalen dat de 22-jarige centrale verdediger voor drie jaar heeft getekend bij de club uit de Keuken Kampioen Divsie. “Ik ben blij om bij N.E.C. te zijn", laat Bossaerts in een eerste reactie weten op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb in een vroeg stadium al contact gehad en de plannen, in combinatie met het enthousiasme en de vasthoudendheid van iedereen bij de club, hebben me voor deze stap doen kiezen. NEC is een mooie club met een trouwe achterban en ik kijk er naar uit om hier wedstrijden te mogen gaan spelen", aldus de Belgische stopper.

Bossaerts begon zijn loopbaan bij Germinal Beerschot en via de jeugdopleidingen van Anderlecht en Manchester City kwam hij in 2016 bij Oostende terecht. De verdediger kon dit seizoen niet rekenen op veel speeltijd bij Oostende, waar hij nog tot medio 2019 vastlag. Bossaerts was verbannen naar de B-kern, zo legde technisch directeur Hugo Broos eerder uit.

“Ach, met Bossaerts sprak ik al twee keer. NEC is geen club aan de Costa del Sol, neen. Maar denkt hij dat Barcelona gaat komen? De realiteit is dat er amper interesse is. Als hij NEC weigert, kan hij straks wellicht een andere job gaan zoeken voor minder geld. Maar goed, hij mag me een ouwe zaag vinden (...). Nu doen spelers snel alsof ze anciens zijn. De slinger slaat soms door en dan worden het vedettes. Dat willen we niet meer”