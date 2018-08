‘Flipperkast’ van Mourinho gekraakt: ‘Ik dacht: wat is dit in hemelsnaam?’

Manchester United verloor maandagavond met 0-3 van Tottenham Hotspur, de tweede nederlaag op rij voor de ploeg van José Mourinho, aangezien Brighton & Hove Albion een week geleden met 3-2 te sterk was. De druk op de schouders van de Portugese manager neemt toe en Jamie Carragher en Phil Neville begrijpen wel waarom.

“We hebben net een United gezien dat nog steeds vecht. Het zorgwekkende is dat dat weliswaar in het spel zit, maar dat er toch nog met 0-3 is verloren”, analyseert de oud-verdediger van Liverpool bij Sky Sports. “Er is een serieus gebrek aan kwaliteit. Als je honderden miljoenen euro's spendeert aan een selectie, hoe kan je dan met 0-3 verliezen?”

“Het lijkt erop of ze nog tweehonderd miljoen euro ertegenaan moeten gooien. Die verdedigers... Wat is er gebeurd met het United dat twee goede centrale verdedigers voor dertig miljoen euro haalt? Ik kan Victor Lindelöf niet bekritiseren, want hij is op een plek beland waar hij totaal niet thuishoort. Je krijgt medelijden met hem. Phil Jones en Chris Smalling, zijn die verbeterd onder Mourinho?”

Neville is het met Carragher eens dat het een zeer lastige situatie voor Mourinho is. “Dit is de grootste uitdaging die Mourinho ooit heeft gehad. Ik moet eerlijk zeggen als ik naar de selectie kijk: ik weet niet wat het beste elftal is. Ik keek naar de eerste vijf minuten en dacht: wat is dit in hemelsnaam? Net een flipperkast. Geen idee waar iedereen speelde.”