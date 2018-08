‘Ronaldo wordt voor 30 miljoen euro grootaandeelhouder van Real Valladolid’

Ronaldo Luis Nazário de Lima kan zichzelf binnen afzienbare tijd grootaandeelhouder van Real Valladolid noemen, zo melden Spaanse media. De verwachting is dat de transactie, met een waarde van circa dertig miljoen euro, binnen twee à drie weken afgerond zal worden. Met de komst van de oud-spits van weleer verdwijnt de schuldenlast van de club.

De financiële huishouding van Real Valladolid, dat afgelopen seizoen via de play-offs naar LaLiga promoveerde, is niet al te rooskleurig. De club heeft een schuldenlast van 25 miljoen euro, maar dankzij de aanstaande komst van de huidige ambassadeur van Real Madrid verdwijnen de financiële zorgen van Valladolid als sneeuw voor de zon.

Real Valladolid sprak de afgelopen maanden met tal van partijen en belandde bijna in handen van de Mexicaanse ondernemer Ernesto Tinajero. Carlos Suárez, de huidige voorzitter van de club, verscheurde het voorcontract echter, mede door een dispuut met vicevoorzitters.

Mocht Ronaldo daadwerkelijk grootaandeelhouder van Pucela worden, dan zal hij tot de nieuwe voorzitter worden benoemd. Suárez blijft echter de voorzitter die de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening neemt. Ronaldo speelde in zijn actieve loopbaan enkele jaren in Spanje voor Barcelona en Real Madrid en kwam sindsdien nog regelmatig in het Zuid-Europese land.