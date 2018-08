‘PSV broedt deze week op toptransfer à la Andrés Guardado’

PSV wil zich deze week nog versterken met een middenvelder. De titelverdediger zoekt een vervanger voor Ryan Thomas, die kort na zijn komst van PEC Zwolle een zware knieblessure opliep. Hij gold twee weken geleden in Eindhoven als de opvolger van Marco van Ginkel, maar afgelopen woensdag scheurde hij bij een training een kruisband in zijn knie.

Of het huur of koop wordt, hangt van de omstandigheden af, maar volgens de dinsdageditie van het Algemeen Dagblad hoopt de Eindhovense topclub op een herhaling van het scenario uit 2014. De zaakwaarnemer van Mark van Bommel is immers Mino Raiola en de oefenmeester van PSV zelf spreekt vloeiend Spaans en Italiaans. Phillip Cocu was vier jaar geleden doorslaggevend in de verrassende komst van Andrés Guardado.

Guardado had aanvankelijk geen trek om naar de Eredivisie te verhuizen, maar ging toch overstag toen Cocu de middenvelder persoonlijk benaderde en een anekdote uit het verleden oprakelde. In 2007 was Guardado al eens bijna PSV'er geweest, als opvolger van Cocu. De Eindhovense club hoopt volgens het dagblad dat een dergelijk scenario zich opnieuw kan voortdoen als een gerenommeerde transfer afgerond kan worden.

Het dagblad merkt op dat het voor PSV gunstig uit kan pakken dat de markt in Engeland en Italië dicht is voor inkomende transfers naar die landen, maar niet voor uitgaande. De lijn met Marcel Brands, nu directeur in de Premier League bij Everton, staat bovendien altijd open.

Derrick Luckassen en Bart Ramselaar vertrekken deze transferperiode mogelijk nog bij PSV. De zomerse transferperiode eindigt vrijdag om middernacht. Tot die tijd kunnen Nederlandse clubs nog nieuwe spelers aantrekken en uitzwaaien.