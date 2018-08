Ajax gaat voor ‘opzienbarende actie’ en wil Ziyech verleiden

Ajax is al met Hakim Ziyech in gesprek over het openbreken, opwaarderen en verlengen van zijn tot medio 2021 lopende contract, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De middenvelder annex Marokkaans international stond lange tijd in de belangstelling van AS Roma, maar inmiddels is de Italiaanse transfermarkt al gesloten.

Datzelfde geldt voor Engeland, maar in Spanje, Frankrijk en Duitsland hebben clubs net als in Nederland nog wel tot zaterdag de tijd om spelers aan te trekken. Meerdere bronnen zeggen aan de krant dat club en speler reeds met elkaar om de tafel zaten en Ten Hag bevestigde dat daags voor het weerzien met Dynamo Kiev. “We zijn al een tijdje in gesprek met elkaar. En als de transferwindow voorbij is en hij daadwerkelijk blijft, gaan we verder over zijn toekomst praten”, wordt Erik ten Hag door het dagblad geciteerd.

De contractverlenging zou volgens het dagblad ‘een van de meest opzienbarende acties van deze transferzomer’ zijn. Mocht Ziyech blijven, kan hij rekenen op een flinke salarisverhoging. “Natuurlijk hebben we het daarover. De hiërarchie moet eruit blijken. Wat mij betreft tekent hij bij, maar dat is niet aan mij”, zo gaf Ten Hag aan. “Ik ben de trainer en kan slechts adviseren. Ik zou als clubleiding proberen bij te tekenen en op te hogen. We moeten de bijdrage die hij aan Ajax levert waarderen.”

Ziyech heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2021. “Er is met Hakim afgesproken dat er deze transferperiode met hem wordt meegedacht. Gaat hij niet weg, dan is het logisch dat je kijkt hoe je met elkaar verder gaat. Hakim en Ajax zijn ontzettend gelukkig met elkaar. En zeker wat de coach betreft, mag dat nog wel even voortduren.”