Mourinho laat zich kennen: ‘Drie voor mij en twee voor de anderen’

José Mourinho liet zich maandagavond na de 0-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur kennen tijdens de afsluitende persconferentie. De manager van Manchester United toonde zijn woede richting een journalist, die blijkbaar iets had gezegd dat de bekritiseerde Portugees niet aanstond.

Mourinho toonde drie vingers. “Weet je wat dit betekent? 3-0. Maar deze vingers betekenen ook drie Premierships. Ik heb meer titels in de Premier League gepakt dan de andere negentien managers in Engeland samen. Drie voor mij en twee voor de andere managers. Respect, respect, respect”, besloot Mourinho, die vervolgens zichzelf herhalend de zaal verliet.

Manchester United leed maandag de tweede competitienederlaag op rij. Mourinho leeft in onmin met het bestuur, omdat er alleen in het begin van de zomerse transferperiode nieuwe spelers werden aangetrokken. De Portugees was het perspraatje nog positief begonnen. “Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, weet dat dit team een eenheid is. De jongens gaven alles voor elkaar en dat zouden ze niet doen als ze niet eensgezind zijn.”

Mourinho stelde dat zijn team de klap van twee vlugge tegengoals na rust niet te boven kwam. “Goals zorgen voor een geweldige boost, door tegendoelpunten raak je afgemat. Tijdens de rust vroegen we ons af waarom we niet aan het winnen waren, daarna incasseerden we kort achter elkaar twee treffers.”