Spurs lijken Mourinho met pak slaag laatste trap richting uitgang te geven

De toekomst van José Mourinho bij Manchester United lijkt aan een zijden draadje te hangen. De Portugese manager staat al maandenlang onder hevige druk bij de Engelse grootmacht en kreeg maandagavond in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur een nieuwe opdoffer te verwerken: 0-3. Doelpunten van Harry Kane en Lucas Moura (twee) maakten uiteindelijk het verschil op Old Trafford. Tottenham Hotspur blijft zodoende na drie duels foutloos in de Premier League, terwijl Manchester United met slechts drie punten op een dertiende plaats blijft steken.

Mourinho gooide zijn elftal flink om na de 3-2 nederlaag van vorige week tegen Brighton & Hove Albion. Zo vielen Ashley Young en Victor Lindelöf buiten de basiself, terwijl voor Anthony Martial, Juan Mata, Andreas Pereira en Eric Bailly zelfs helemaal geen plek meer was bij de wedstrijdselectie. Met onder anderen Nemanja Matic en Ander Herrera besloot Mourinho zijn middenveld te versterken en dat pakte in de openingsfase niet slecht uit. Manchester United wist het aanvalsspel van Tottenham Hotspur betrekkelijk eenvoudig te ontregelen en was zelf na een kwartier voetballen zeer dicht bij de openingstreffer.

Na een foutieve terugspeelbal van Danny Rose omspeelde Romelu Lukaku doelman Hugo Lloris, maar de Belg slaagde er vervolgens niet in de bal in een leeg doel te werken. Kort daarna was Lukaku opnieuw gevaarlijk: na een voorzet van Luke Shaw schoot hij van dichtbij op Lloris. Het bezoek uit Londen maakte aanvankelijk een machteloze indruk, maar claimde rond het halfuur nog wel tevergeefs een stafschop. Een duw van Phil Jones jegens Lucas Moura werd onbestraft gelaten door arbiter Craig Pawson. Fred en Paul Pogba kregen in het vervolg van de eerste helft nog kansen namens de thuisploeg, terwijl een schot van Christian Eriksen aan de overzijde een prooi was voor David de Gea.

Beide teams zochten de kleedkamer halverwege zo op zonder doelpunten, maar in de eerste zeven minuten na de onderbreking ging het volledig mis voor Manchester United. Harry Kane opende de score voor Tottenham Hotspur, door na een hoekschop van Kieran Trippier feillos raak te koppen: 0-1. Kort daarna kreeg opnieuw Lukaku een uitstekende mogelijkheid, alvorens Lucas Moura aan de overzijde de voordelige marge voor the Spurs verdubbelde. Na een voorzet vanaf de rechterflank van Eriksen vond de Braziliaan vanaf een meter of elf de verre hoek.

Mourinho wisselde daarna in rap tempo: Herrera, Jones en Matic moesten allen het veld ruimen voor Alexis Sánchez, Lindelöf en Marouane Fellaini. Lindelöf stond halverwege de tweede helft met een te korte terugspeelbal bijna aan de basis van de 0-3, maar Dele Alli werd uiteindelijk gestuit door De Gea. Via Jesse Lingard was Manchester United nog wel dicht bij een aansluitingstreffer, maar het slotakkoord was uiteindelijk weggelegd voor Lucas Moura. Hij maakte één op één gehakt van Chris Smalling en rondde oog in oog met De Gea vervolgens koelbloedig af.