Galatasaray geeft signaal af aan Besiktas en Fener met verbluffende score

Galatasaray is na drie speelrondes nog altijd foutloos in de Turkse Süper Lig. Na eerdere zeges op Ankaragücü en Göztepe volgde maandagavond tegen Alanyaspor een nieuwe driepunter: 6-0. Het team van trainer Fatih Terim is samen met stadsgenoot Kasimpasa de enige ploeg nog zonder puntverlies dit seizoen in de Turkse competitie.

Galatasaray had na de nederlagen van Fenerbahçe en Besiktas het afgelopen weekend een uitgelezen mogelijkheid om een klein gat te slaan met de titelconcurrenten. Alanyaspor had zijn eerste twee competitiewedstrijden dit seizoen verloren en bleek uiteindelijk ook niet bij machte om het elftal van Terim het vuur serieus aan de schenen te leggen.

De score werd na 37 minuten geopend door Fernando. De Braziliaan gaf op de doellijn het laatste zetje, nadat Alanyaspor de bal niet weg kreeg na een hoekschop. Galatasaray kon zo met een nipte voorsprong de kleedkamer opzoeken en maakte in de tweede helft uiteindelijk gehakt van de bezoekers. Sinan Gümüs tekende kort na onderbreking met een van richting veranderd afstandsschot voor de 2-0, waarna Eren Derdiyok en Emre Akbaba de score nog voor het verstrijken van het uur verder opvoerden.

Halverwege de tweede helft leek Galatasaray nog een strafschop te mogen nemen na een overtreding op Sinan Gümüs, maar die beslissing van arbiter Halil Umut Meler werd uiteindelijk teruggedraaid door de videoscheidsrechter. Via Henry Onyekuru en opnieuw Akbaba sloeg Cim Bom in de slotfase nog tweemaal toe.