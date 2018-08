Valencia geeft Paris Saint-Germain lucht met transfersom van 40 miljoen

Gonçalo Guedes is ook aankomend seizoen speler van Valencia. De Portugese aanvaller werd in de afgelopen voetbaljaargang al door los Che gehuurd van Paris Saint-Germain en de Spanjaarden laten maandagavond via de officiële kanalen weten dat de 21-jarige Portugees definitief de overstap heeft gemaakt naar de sinaasappelstad. Met de transfer van Guedes, die dinsdag zijn contract zal ondertekenen, is naar verluidt veertig miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan door middel van een aantal bonussen met nog eens tien miljoen oplopen.

Het vertrek van Guedes komt voor PSG op een goed moment aangezien de Franse grootmacht deze zomer nog moest verkopen om aan de Financial Fair Play-reglementen te voldoen. Kylian Mbappé maakt immers pas deze transferperiode voor 180 miljoen euro officieel de overstap van AS Monaco, terwijl de regerend landskampioen ook al 37 miljoen euro uittrok voor Thilo Kehrer en Gianluigi Buffon transfervrij inlijfde. Daartegenover staan naast Guedes ook de uitgaande transfers van spelers als Javier Pastore en Yuri Berchiche.

Guedes werd in januari 2017 voor dertig miljoen euro overgenomen van Benfica en speelde in totaal dertien wedstrijden voor PSG, waarin hij er niet in slaagde om het net te vinden. Afgelopen seizoen maakte hij op huurbasis wel indruk bij Valencia en de aanvaller leverde met vijf doelpunten en elf assists een belangrijke bijdrage aan de succesvolle LaLiga-campagne van zijn ploeg, die werd bekroond met een vierde plek en Champions League-deelname.

De talentvolle buitenspeler is de duurste aankoop van Valencia deze zomer, dat eerder al de portemonnee trok voor Geoffrey Kondogbia, Kévin Gameiro, Mouctar Diakhaby, Jeison Murillo, Cristiano Piccini en Daniel Wass. Michy Batshuayi en Denis Cheryshev worden bovendien ook nog gehuurd van respectievelijk Chelsea en Villarreal. Guedes is overigens in één klap ook de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Die titel was eerder nog voor Rodrigo, voor wie Valencia dertig miljoen euro overmaakte naar Benfica.