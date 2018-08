AS Roma knokt zich terug en houdt dankzij Manolas punt in eigen huis

AS Roma en Atalanta hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden. De Romeinen leken, nadat zij bij de rust tegen een 1-3 achterstand aankeken, lange tijd op een nederlaag af te stevenen, maar slaagden er in de tweede helft toch nog in om zich te herstellen. Kostas Manolas was in de slotfase degene die de trekker nog over kon halen en bezorgde zijn ploeg met de 3-3 nog een punt. Roma komt daardoor, net als Atalanta, op vier punten uit twee wedstrijden, al heeft de club uit Bergamo vanwege een beter doelsaldo wel beslag gelegd op de vierde plaats in de Serie A.

De naar Olympique Marseille vertrekkende Kevin Strootman werd op het middenveld van AS Roma vervangen door de van Atalanta overgenomen Bryan Cristante, terwijl Gian Piero Gasperini aan de overkant al in gedachten bezig leek met de Europa League-return van zijn ploeg tegen FC Kopenhagen. De trainer liet La Dea namelijk aantreden zonder spelers als Marten de Roon, Papu Gómez, Remo Freuler en Hans Hateboer en deze keuzes dreigden in het begin van de wedstrijd verkeerd uit te pakken. Javier Pastore kon i Giallorossi tijdens zijn thuisdebuut op aangeven van Cengiz Ünder namelijk binnen twee minuten met de hak al op heerlijke wijze op voorsprong zetten.

Lang had Atalanta echter niet nodig om zich van deze tegenvaller te herstellen want een dik kwartier later stond het dankzij Timothy Castagne alweer gelijk. De Belg kon uit de rebound scoren nadat een eerdere poging van Duvan Zapata op de paal was beland. Die gelijkmaker was voor de bezoekers het teken om door te drukken en de van Zenit Sint-Petersburg gehuurde Emiliano Rigoni deed Roma vlak na de 1-1 pijn door een voorzet van Zapata binnen te schieten, terwijl hij zeven minuten voor de rust ook voor zijn tweede van de avond kon tekenen.

Eusebio Di Francesco greep in de rust in door Steven Nzonzi zijn competitiedebuut te gunnen en Justin Kluivert in te brengen voor Lorenzo Pellegrini en met de van Ajax overgenomen buitenspeler in de gelederen gingen de Romeinen op jacht naar de aansluitingstreffer. Die goal kwam met nog een halfuur op de klok toen Alessandro Florenzi de bal van net buiten de zestien tussen de benen van Pierluigi Gollini door schoot en het thuispubliek weer wat hoop gaf. In de slotfase was Rigoni nog dicht bij zijn derde goal van de avond, maar het was toch Roma dat nog een keer mocht juichen. Na een overtreding op Daniele De Rossi lepelde Aleksandr Kolarov een vrije trap de zestien in en een instormende Manolas liet Gollini kansloos.