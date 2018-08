Enorme fout Coutinho wordt NEC niet fataal door doelpunt in blessuretijd

NEC heeft zijn eerste overwinning dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te pakken. Na het 2-2 gelijkspel uit de eerste speelronde tegen SC Cambuur volgde maandagavond in Stadion Galgenwaard een zwaarbevochten zege op Jong FC Utrecht: 1-2. Het winnende doelpunt van Sven Braken kwam pas in de vijfde minuut van de blessuretijd tot stand.

NEC was de bovenliggende partij in de eerste helft en trof in de openingsfase via Tom Overtoom ook de paal, maar het waren de beloften van Utrecht die na ruim een half uur voetballen de leiding namen. Een afstandsschot van Mohamed Mallahi leek houdbaar voor Gino Coutinho, maar doordat de doelman de bal niet wist te klemmen, kon Nick Venema van dichtbij binnen tikken: 1-0.

Het antwoord van NEC liet echter niet lang op zich wachten. Mart Dijkstra bracht de bal op slag van rust met een verre ingooi in het strafschopgebied van Utrecht, waarna Anass Achahbar met een knappe volley voor de gelijkmaker zorgde. Het betekende voor de spits zijn tweede treffer dit seizoen, want vorige week wist hij tegen SC Cambuur ook al te scoren.

In de tweede helft kregen beide teams kansen op de zege. Zo schoot Jeredy Hilterman namens de thuisploeg in de handen van Coutinho en stuitte Jonathan Okita aan de overzijde op Thijmen Nijhuis. NEC maakte in de slotfase nadrukkelijk jacht op een winnende treffer en kreeg diep in blessuretijd uiteindelijk ook loon naar werken. Braken schoot binnen na een lange pass van Joey van den Berg en groeide zo uit tot matchwinner.