‘Niemand heeft Kevin Strootman een pistool tegen het hoofd gezet’

Kevin Strootman is maandag al in Frankrijk gesignaleerd voor de afronding van zijn transfer naar Olympique Marseille, maar volgens diverse Italiaanse media was de middenvelder niet blij met het besluit van AS Roma om afscheid van hem te nemen. De Oranje-international verliet volgens onder meer La Gazzetta dello Sport het trainingscomplex van de Italianen in tranen nadat hem medegedeeld was dat hij mag vertrekken. Technisch directeur Monchi laat nu echter weten dat de zaak iets anders in elkaar steekt.

“Kevin heeft vorig seizoen 42 wedstrijden gespeeld, hij is een geweldige speler, maar het is wel een beslissing die we samen hebben genomen: club, trainer en speler”, vertelde de voetbalbestuurder aan Sky Italia. De fans van i Giallorossi zijn niet blij dat er na Radja Nainggolan opnieuw een belangrijke middenvelder vertrekt terwijl de Italiaanse transfermarkt al op slot zit, maar dit is voor Monchi geen reden om voor het vertrek van Strootman te gaan liggen.

“Ik wil niet ingaan op technische, economische of tactische zaken. Als je bij Roma zit, is dat omdat je voor de club wil spelen. Niemand heeft Strootman een pistool tegen het hoofd gezet en gezegd dat hij moet vertrekken. Toen deze situatie zich voordeed, hebben we allemaal besloten om ermee door te gaan”, sloot de Spanjaard zijn relaas af.

Strootman rondt naar verwachting op korte termijn zijn transfer naar les Olympiens af. De Nederlander wordt in Marseille herenigd met trainer Rudi Garcia, die eerder drie jaar de scepter zwaaide bij Roma. De Fransen betalen naar verluidt 25 miljoen euro voor de 28-jarige middenvelder, een som die door bonussen nog met 3 miljoen kan oplopen.