El Hankouri schittert voor Jong Feyenoord; Ayoub en Sinisterra scoren ook

Mohamed El Hankouri heeft maandagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Jong Feyenoord. Met een doelpunt en twee assists stond de 21-jarige linksbuiten op Varkenoord aan de basis van een ruime overwinning op de leeftijdsgenoten van Helmond Sport: 5-0.

El Hankouri werd vorig seizoen door Feyenoord op huurbasis gestald bij Willem II. De dribbelaar verscheen namens de Tilburgers echter slechts dertien keer aan de aftrap in de Eredivisie, waarna Feyenoord hem deze zomer besloot terug te halen. Hij kreeg onlangs in de competitiewedstrijd tegen Excelsior voor het eerst dit seizoen speelminuten van trainer Giovanni van Bronckhorst en maakte maandag in de beloftencompetitie opnieuw indruk.

El Hankouri bezorgde de beloften van Feyenoord tegen Helmond Sport een vroege voorsprong, door na een fraaie combinatie met Yassin Ayoub raak te schieten. Kopdoelpunten van Dylan Vente en Ayoub, beide na een voorzet vanaf links van El Hankouri, bezorgde het elftal van coach Peter van den Berg vervolgens een 3-0 voorsprong bij rust.

Behalve Ayoub maakten ook namen als Sven van Beek, Renato Tapia en zomeraanwinst Luis Sinisterra speelminuten op Varkenoord. Sinisterra wist in de hoofdmacht nog niet te overtuigen, maar nam halverwege de tweede helft uit een vrije trap wel het slotakkoord voor zijn rekening. Vente had vlak daarvoor, eveneens uit een vrije trap, voor de 4-0 gezorgd.