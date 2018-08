‘Vilhena heeft geen uitdaging meer en zal snel een stap moeten maken’

Tonny Vilhena lijkt het seizoen af te moeten maken bij Feyenoord. De 23-jarige middenvelder had zijn zinnen naar verluidt gezet op een transfer naar Eintracht Frankfurt, maar omdat de Duitse club vooralsnog niet heeft voldaan aan de vraagprijs voor Vilhena, lijkt zijn sportieve toekomst voorlopig in De Kuip te liggen. Volgens oud-teamgenoot Ruben Schaken heeft de Oranje-international echter baat bij een vertrek.

Vilhena debuteerde in januari 2012 op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Feyenoord en kwam sindsdien in alle competities voor de club tot 224 wedstrijden, waarin hij goed was voor 34 doelpunten en 21 assists. "Hij heeft geen uitdaging meer en zal snel een volgende stap moeten maken", stelt Schaken maandag bij RTV Rijnmond. "Dat gaat alleen niet meer deze transferperiode gebeuren."

Schaken stond zelf tussen 2010 en 2014 onder contract bij Feyenoord en speelde in zijn laatste twee seizoenen dus samen met Vilhena. De oud-aanvaller volgt de verrichtingen van de Rotterdamse club nog altijd nauwlettend. Zo was hij afgelopen weekeinde aandachtig toeschouwer bij het competitieduel van Feyenoord met sc Heerenveen (3-5 overwinning).

Sam Larsson leverde in die wedstrijd twee assists, maar het spel van de Zweedse buitenspeler kon Schaken verder niet bekoren. "Ik vond hem weer onopvallend, hij nam veel te weinig risico. Hij heeft echt een wondergoal of zoiets dergelijks nodig want zo wordt het een lastig verhaal voor hem. Ik had Larsson überhaupt niet gehaald als ik technisch directeur was geweest. Bij Feyenoord heeft hij zo'n andere rol als bij Heerenveen."