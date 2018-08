‘FC Twente strijkt voor elfde versterking neer in Serie A’

FC Twente lijkt voorlopig nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. De club uit Enschede verwelkomde deze zomer al liefst tien nieuwe namen, maar technisch manager Ted van Leeuwen is in de laatste week van de transferperiode nog hard op zoek naar extra versterking, zo schrijft Tubantia maandagavond.

Rafik Zekhnini zou de voornaamste kandidaat zijn om de selectie van trainer Marino Pusic op huurbasis te komen versterken. De twintigjarige linksbuiten staat op dit moment onder contract bij Fiorentina, maar hoeft bij de Serie A-club voorlopig niet te rekenen op veel speeltijd. Sinds zijn komst vorig jaar van het Noorse Odds BK kwam Zekhnini pas één keer in actie voor la Viola, vorig seizoen op de openingsspeeldag als invaller tegen Internazionale.

De talentvolle aanvaller, die werd geboren in Noorwegen maar van Kosovaarse afkomst is, zat in het vervolg nog elf keer bij de wedstrijdselectie van Fiorentina in de Serie A, maar hoefde uiteindelijk niet op meer speelminuten te rekenen. De Italiaanse club besloot Zekhnini daarop aan het einde van het vorig seizoen twee maanden bij Rosenborg BK te stallen. In dienst van de Noorse topclub kwam hij uiteindelijk tot één doelpunt en één assist in tien optredens.

Wout Brama, Ulrich Bapoh, Matt Smith, Xandro Schenk, Tim Hölscher, Ricardinho, Aitor Cantalapiedra, Nacho Monsalve, Rafael Ramos en Cristian Gonzalez streken eerder deze zomer al neer in De Grolsch Veste. FC Twente staat na twee speelrondes overigens op een zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.