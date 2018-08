NAC legt in afwachting van komst Van Leer doelman vast: ‘Ik ben oprecht trots’

NAC Breda heeft zich versterkt met Theo Zwarthoed. De transfervrije doelman heeft maandag een contract voor een seizoen, met de optie voor nog een jaar, getekend. De 35-jarige doelman kan transfervrij naar de Brabanders, aangezien zijn contract bij Excelsior niet werd verlengd. In Rotterdam werkte hij in de afgelopen voetbaljaargang samen met Mitchell van der Gaag, de huidige trainer van NAC.

Zwarthoed wordt in het Rat Verlegh Stadion waarschijnlijk niet de eerste doelman, aangezien NAC nog bezig is met de komst van Benjamin van Leer. De keeper van Ajax moet op huurbasis de vervanger worden van de eerder door Manchester City teruggeroepen Arijanet Muric, al willen de Bredanaars eerst wel garanties over de fitheid van Van Leer. De afronding van die transfer vindt doordat Van Leer met de Amsterdammers naar Oekraïne is afgereisd voor de return tegen Dynamo Kiever waarschijnlijk pas later deze week plaats.

Doordat Mark Birighitti lijkt te vertrekken bij NAC, was de club op zoek naar een ervaren back-up en die is nu door de komst van Zwarthoed gevonden. De ervaren sluitpost kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: "Ik ben blij dat we na veel gesprekken eruit zijn gekomen. Ik wil met mijn ervaring ervoor zorgen dat het rustiger wordt onder de lat en daarnaast de jonge jongens helpen. Door de jaren heen ben ik hier vaak geweest en kwam hier altijd graag. Ik ben oprecht trots om nu voor NAC uit te mogen komen.”

Ook technisch directeur Hans Smulders is tevreden met de deal: “Na vorig seizoen hebben we de balans opgemaakt en de conclusie getrokken dat we graag een ervaren doelman wilden toevoegen aan ons keepersgilde. We kwamen daarbij al snel uit op Theo en hebben een tijd geleden voor het eerst gesprekken gevoerd. Na de plotselinge terugkeer van Muric naar Manchester zijn de gesprekken vorige week in een stroomversnelling geraakt en hebben we hem bereid gevonden om naar Breda te komen. Naast de komst van Theo zetten we in op het halen van nog een doelman, waarmee we ervoor willen zorgen dat de rust en stabiliteit definitief terugkeert in het doel van NAC.”