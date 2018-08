‘FC Utrecht gaat concurrentiestrijd aan om spits ‘uit koker van Didier Martel’’

FC Utrecht versterkte zich deze zomer al met Nicolas Gavory en de kans is aanwezig dat dit niet de enige nieuwe speler van de Domstedelingen uit Frankrijk gaat worden. Naast de van Clermont overgenomen verdediger zou namelijk ook Santy Ngom in beeld zijn in de Galgenwaard. Het Algemeen Dagblad meldt maandagavond dat de spits net als Gavory ‘uit de koker van scout Didier Martel komt’.

Ngom speelt sinds vorig jaar voor FC Nantes, dat hem destijds overnam van vijfdeklasser La Suze FC. De in Le Mans geboren enkelvoudig Senegalees international scoorde daar aan de lopende band na periodes in de jeugd van Le Mans, Guingamp en Paris Saint-Germain en een mislukt dienstverband bij Levski Sofia, maar slaagde er niet in om dit in de Ligue 1 te herhalen. Afgelopen seizoen kwam de 25-jarige aanvaller namelijk maar tot één doelpunt in dertien competitiewedstrijden.

Ngom lijkt dus alweer op weg te zijn naar de uitgang en FC Utrecht is niet de enige club met interesse. In eigen land azen tweedeklassers Le Havre en Troyes namelijk op de handtekening van de spits, terwijl er naar verluidt ook interesse is uit België. De aanvalsleider ligt nog tot medio 2021 vast bij les Canaris.