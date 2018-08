Boëtius verlaat Feyenoord en tekent voor vier jaar in Duitsland

Jean-Paul Boëtius zet zijn loopbaan voort in de Duitse Bundesliga. 1. FSV Mainz 05 laat maandagavond via de officiële kanalen weten de 24-jarige aanvaller over te hebben genomen van Feyenoord, waar de jongeling persona non grata was geworden. Boëtius heeft voor vier seizoenen getekend.

Dat Boëtius vertrekt bij Feyenoord mag geen verrassing heten. Zo werd de linksbuiten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit de selectie gezet door Giovanni van Bronckhorst, nadat hij na afloop van een oefenduel in Turkije weigerde uit te lopen. Boëtius keerde vervolgens terug in de selectie, maar werkte zich op de openingsspeeldag van het nieuwe Eredivisie-seizoen opnieuw in de nesten.

De enkelvoudig international van het Nederlands elftal pakte in de uitwedstrijd tegen De Graafschap (2-0) als invaller tweemaal geel in korte tijd en haalde zich daarmee de woede van Van Bronckhorst op de hals. "Het wordt een moeilijk verhaal voor Jean-Paul. Meer wil ik er niet over zeggen", zo zei de Feyenoord-trainer enkele dagen na de wedstrijd in Doetinchem en vlak voor het Europa League-duel met AS Trencin.

Boëtius ontbrak sindsdien telkens in de wedstrijdselectie van Feyenoord en verdwijnt nu ook daadwerkelijk van de loonlijst in Rotterdam-Zuid. Hij had nog een contract tot halverwege 2020 in De Kuip, waardoor Mainz een transfersom heeft moeten betalen aan Feyenoord. Volgens De Telegraaf gaat het om 3,5 miljoen euro.

Het is voor Boëtius de tweede keer dat hij de deur achter zich dicht slaat bij Feyenoord: in 2015 verkaste hij al eens naar FC Basel, waarna hij vorig jaar, na een periode op huurbasis bij Racing Genk, weer terugkeerde in Rotterdam. Feyenoord betaalde destijds 1,5 miljoen euro aan de Zwitserse club, waardoor het bij een transfersom van 3,5 miljoen dus zelfs winst zou maken op Boëtius.