Bayern München laat Duitse WK-ganger voor miljoenen vertrekken

Bayern München neemt na één seizoen alweer afscheid van Sebastian Rudy. De 28-jarige controlerende middenvelder maakt namelijk per direct de overstap naar Schalke 04, dat de transfer via de officiële kanalen aankondigt. De international van Duitsland heeft een vierjarig contract getekend in Gelsenkirchen en kost die Königsblauen naar verluidt circa zestien miljoen euro.

Daarmee maakt Bayern flinke winst op Rudy, aangezien de middenvelder vorig jaar transfervrij werd opgepikt bij TSG Hoffenheim. Hij was het afgelopen seizoen een gewaardeerde kracht in de selectie van der Rekordmeister: Rudy speelde 25 wedstrijden in de Bundesliga, waarvan 9 als invaller. Slechts éénmaal behoorde hij in de nationale competitie niet tot de wedstrijdselectie.

Rudy kwam uiteindelijk in alle competities tot 35 officiële optredens voor Bayern, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 5 assists. Hij begon zijn avontuur in de Allianz Arena met het winnen van de Duitse Super Cup, waarna ook de landstitel een prooi bleek voor de roodhemden. Rudy maakte vervolgens ook deel uit van de WK-selectie van Duitsland, afgelopen zomer in Rusland. Hij was basisspeler in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, maar liep al gauw tegen een gebroken neus aan en kwam daarna niet meer in actie op het toernooi.

Voor Rudy is Schalke zijn vierde werkgever op het hoogste Duitse voetbalniveau. De 25-voudig international beleefde zijn doorbraak bij VfB Stuttgart, waarna hij in de zomer van 2010 voor ongeveer vier miljoen euro naar Hoffenheim verkaste. Bij die club verdiende Rudy behalve een transfer naar Bayern ook zijn eerste uitnodiging voor die Mannschaft: op 13 mei 2014 speelde hij als invaller zijn eerste interland in het oefenduel met Argentinië.