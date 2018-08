Alisson imponeert na terugspeelbal Van Dijk: ‘Risico nemen hoort erbij’

Alisson Becker is uitstekend begonnen aan zijn dienstverband bij Liverpool. In de eerste drie competitiewedstrijden hield de Braziliaan zijn doel schoon: West Ham United (4-0), Crystal Palace (0-2) en Brighton & Hove Albion werden allemaal geklopt zonder tegendoelpunt. In het duel met Brighton toonde Alisson bovendien aan dat hij ook in balbezit een toegevoegde waarde is.

Verdedigers van Liverpool betrokken Alisson regelmatig bij het spel. In de tachtigste minuut ontving hij een ietwat korte terugspeelbal van Virgil van Dijk, waardoor de Braziliaan zich genoodzaakt zag om de bal over de sprintende Anthony Knockaert te wippen. Het leverde Alisson complimenten op, maar Klopp zegt lachend dat hij bijna een hartverzakking kreeg. "Natuurlijk had ik op dat moment een andere hartslag. Hij deed het niet om indruk te maken, het was op dat moment de juiste keuze."

"Je ziet het natuurlijk niet vaak en daarom waren we zo verbaasd", aldus de oefenmeester. Klopp was er niet blij mee dat zijn verdedigers de bal zo vaak terugspeelden op de keeper. "In de tweede helft deden we te vaak een beroep op hem me terugspeelballen op de verkeerde momenten. Het sloeg nergens op. Hij heeft veel zelfvertrouwen en is erg goed aan de bal, wat ons enorm helpt. Maar in de laatste tien minuten moet hij niet onze belangrijkste oplossing zijn."

Zelf zegt Alisson op de website van Liverpool dat hij graag zijn best doet om zijn ploeg te helpen in de opbouw. "Als ik moet dribbelen, doe ik dat zorgvuldig. Het kan te riskant zijn, maar dat hoort bij ons voetbal", zegt de duurste zomeraankoop van the Reds. "We bouwen van achteruit op, over de grond. Dat is deel van het karakter van onze ploeg. Fouten kunnen voorkomen, maar we werken er op de training hard aan om alles te perfectioneren. Hopelijk kan ik mijn bijdrage blijven leveren. Maar het komt niet alleen door mij dat we clean sheets houden."

"Als we geen doelpunten incasseren, zijn we al heel dicht bij de overwinning omdat onze voorhoede heel sterk is", vervolgt Alisson. "Alle neuzen staan dezelfde kant op, zodat we wedstrijden kunnen winnen. We hebben aangetoond waar we toe in staat zijn en hopelijk kunnen we op deze voet verdergaan." Liverpool gaat zaterdag op bezoek bij Leicester City. Het team van Klopp heeft samen met Chelsea en Watford nog geen punt laten liggen in de eerste drie wedstrijden.