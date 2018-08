Sneijder over Van Gaal: ‘Ik dacht: jij gaat me dit niet afnemen’

Wesley Sneijder neemt volgende week donderdag definitief afscheid van het Nederlands elftal. De recordinternational krijgt een basisplaats in het vriendschappelijke duel met Peru, zo maakte bondscoach Ronald Koeman zondagavond al bekend. In een interview met OnsOranje blikt Sneijder maandag terug op zijn zestien jaar bij het Nederlands elftal. Het gaat onder meer over de fase vóór het WK 2014, toen zijn interlandloopbaan aan een zijden draadje hing.

Toenmalig bondscoach Louis van Gaal prikkelde Sneijder in de aanloop naar het WK in Brazilië. De middenvelder moest fit worden om weer in beeld te komen. Dat lukte: hij werd geselecteerd, had in elke WK-wedstrijd een basisplek en was van groot belang met een doelpunt tegen Mexico (2-1) in de achtste finale. Sneijder erkent dat zijn relatie met Van Gaal niet altijd goed was. "Louis is natuurlijk een genie op het veld. Tactisch is hij ijzersterk. Dat weet hij ook wel van zichzelf, anders is er iets goed mis", lacht hij. "Maar in de omgang is hij moeilijk."

"Sommige spelers hebben er weinig moeite mee, maar anderen wel. Ik ben iemand met een eigen mening en dat kan ik ook vaak beargumenteren. Dat vond Van Gaal volgens mij niet zo fijn", blikt de man van 133 interlands en 31 doelpunten terug. "Maar het belangrijkste was dat we elkaar voor het WK hebben gesproken. We wisten allebei dat ik gewoon nodig was, zowel binnen als buiten het veld. Dan moet je er zelf misschien ook wat harder aan trekken, want ik zat toen ook niet in een fijne periode bij Internazionale."

Sneijder stipt aan dat er geen schuldige was aan de situatie. Uiteindelijk haalde hij uit zichzelf de motivatie om er weer bovenop te komen. "Als ik op dat moment de handdoek in de ring had gegooid, dan was het klaar geweest. En ik wilde zó graag op dat WK spelen. Ik dacht: hij gaat me dat niet afpakken. Nu niet, nooit niet. Ik ben geen opgever. Ik ben keihard gaan trainen voor mezelf. Mijn doel was om als basisspeler belangrijk te zijn voor de ploeg op het WK. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk zijn we absoluut goed uit elkaar gegaan."

"Hij heeft openlijk bepaalde dingen over mij gezegd, maar hij haalde me erbij toen ik topfit was en heeft me laten spelen", vervolgt de huidige spelmaker van Al-Gharafa. "Als het een persoonlijke kwestie was, had hij dat niet gedaan. Ik wist dat het niet persoonlijk was. Ik heb hem ook verteld: 'Jij gaat me straks opstellen en dat weet ik.'" Na het WK 2014 was Sneijder ook betrokken bij de mislukte kwalificatiecycli voor het EK 2016 en het WK 2018. Zijn laatste interland dateert van november 2017, toen Oranje een vriendschappelijke 0-3 zege boekte op Roemenië. Tegen Peru draagt hij voor het laatst het shirt van Oranje.

Sneijder weet nog niet hoe dat zal zijn. "Ik krijg die vraag de laatste weken heel vaak, maar ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik heb eigenlijk het gevoel: ik wil nog één keer laten zien wie ik ben. Maar ik heb eigenlijk nog niet het besef dat het daarna klaar is. Het schijnt zo te zijn. Het is mooi geweest, maar ik kijk naar de wedstrijd uit. De periode met Ronald Koeman is ook weer nieuw. Ik zie ernaar uit om daar nog deel van uit te maken en dat nog even van dichtbij te zien. Zestien jaar komt met iets heel nieuws tot een mooi eind."