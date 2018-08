‘We zouden erg blij zijn om Pogba in het shirt van Barcelona te zien spelen’

Paul Pogba onderhoudt de laatste tijd een moeizame relatie met manager José Mourinho en het gebrek aan liefde tussen de twee bij Manchester United zou een transfer van de Fransman in de hand kunnen werken. Barcelona werd al genoemd als mogelijke bestemming, een overgang die met gejuich zou worden ontvangen door Gerard Piqué.

De kans is zeer klein dat Pogba in de komende dagen Engeland nog gaat inruilen voor Spanje, maar een toekomstige transfer naar de Catalaanse topclub blijft realistisch. Piqué hoopt dat hij ooit teamgenoot mag zijn van Pogba. Gevraagd naar een eventuele transfer van de middenvelder, antwoordt Piqué: “Ik weet niets van zijn relatie met Mourinho.”

“We gaan het zien. Maar we zouden erg blij zijn om Pogba in het shirt van Barcelona te zien spelen”, vervolgt de verdediger in gesprek met Sport. “Pogba is een erg goede speler, maar ook een speler van Manchester United momenteel. We gaan het zien of er iets staat te gebeuren in de toekomst. We zouden hem graag verwelkomen, maar nu is Manchester United zijn club.”

“Als iemand iets moet zeggen hierin, zijn zij het”, aldus Piqué, die zelf ook enkele jaren actief was bij the Red Devils. Volgens de laatste berichten in de Engelse media wachten de Catalanen minimaal een jaar met een bod op de wereldkampioen, die nog tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. United heeft de optie om het contract met een jaar te verlengen.