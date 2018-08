Ten Hag countert ‘betweters’: ‘Heel normaal in internationale voetbal’

Ajax gaat op voor een plek in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag stapte maandag op het vliegveld naar Oekraïne, waar Ajax dinsdagavond een 3-1 voorsprong tegen Dynamo Kiev verdedigt. In de competitiewedstrijd vóór de eerste ontmoeting, het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo, koos Ten Hag ervoor om basisspelers Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar te sparen. Dat kwam de trainer op veel kritiek te staan, maar nu haalt hij zijn gram.

Bij Ajax TV wordt Ten Hag erop geattendeerd dat Dyanmo Kiev-trainer Alyaksandr Khatskevich zaterdag negen basisspelers spaarde in het duel met Chernomorets Odessa (1-1). Ten Hag is dus niet de enige die rouleert, stipt hij aan. "Dat gebeurt blijkbaar meer. Alle betweters in Nederland, die het allemaal goed weten … Het is denk ik heel normaal in het internationale voetbal. Dinsdag staat er veel op het spel, dan moet je goed hersteld zijn van eerdere inspanningen."

Ten Hag snapt zijn collega van Dynamo Kiev dus wel, vertelt hij. Zelf liet hij zaterdag tegen FC Emmen alleen Lasse Schöne en Noussair Mazraoui buiten zijn basisopstelling. "Wij hebben nu een iets andere benadering gekozen, maar de spelers zijn meer dan honderd procent fit om de slag aan te gaan", aldus Ten Hag, die echter wel een slag om de arm houdt voor David Neres. De van een hamstringblessure herstelde aanvaller stapte maandag op het vliegtuig, maar het is nog onduidelijk of hij kan spelen.

"Dit is een ontzettend belangrijke wedstrijd. Het moet wel een verantwoord risico zijn, want we willen hem niet zes weken kwijtraken", legt de oefenmeester uit. In het uitduel zal hij geen genoegen nemen met minder dan een zege, voegt Ten Hag toe. "Nee, wij moeten gaan winnen. Dat moet het doel zijn. Je moet de intentie hebben als overwinnaar van het veld te stappen, door die wedstrijd te winnen. Dat moet de instelling en beleving zijn, om in de groepsfase te komen."