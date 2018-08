Groenendijk verwacht hekkensluiter Eredivisie ‘gewoon’ in het linkerrijtje

Na drie speelrondes in de Eredivisie is PEC Zwolle de enige ploeg zonder punten. Het team van John van 't Schip verloor achtereenvolgens van sc Heerenveen (2-3), FC Utrecht (2-0) en PSV (1-2). Collega-trainer Alfons Groenendijk adviseert Van 't Schip om niet te wanhopen en vooral niet te veel naar de ranglijst te kijken.

Met het vorige seizoen meegerekend staat de teller voor PEC al op zes nederlagen op rij. Zondag moeten de Blauwvingers op bezoek bij FC Groningen, in de wetenschap dat PEC in 2018 nog geen enkel punt pakte in uitwedstrijden. "Statistieken zijn nooit leuk als je er negatief uitkomt", weet Groenendijk, die zelf twaalfde staat met ADO Den Haag. Vorig seizoen had ADO onder zijn leiding juist nul punten na drie wedstrijden.

"Ik heb wel een paar keer met dat bijltje gehakt", beaamt Groenendijk in het Algemeen Dagblad. "Hoe je daar uit komt? Door je op je ploeg te richten en tegen je spelers te zeggen dat ze niet naar de stand moeten kijken. Dat geeft alleen maar negatieve energie. Ik kijk dan ook echt niet naar de stand. Dat moet Van ’t Schip nu ook niet doen." Groenendijk wijst erop dat spelers als Ouasim Bouy en Stanley Elbers zich laat aansloten bij PEC en dat de club nog niet klaar is op de transfermarkt.

Groenendijk verwacht dan ook dat de Zwollenaren nog een grote sprong zullen maken op de ranglijst. "Ze eindigen gewoon in het linkerrijtje. Tegen PSV was PEC in fases de betere. Daar je moet je als trainer de nadruk op leggen. PEC heeft een prima ploeg met veel individuele kwaliteit die zomaar van FC Groningen zou kunnen winnen", concludeert Groenendijk.