Stevige discussies bij Ajax: ‘Ik voel me verantwoordelijk, die ruimte neem ik’

Saïd Ouaali is sinds 2011 werkzaam bij Ajax als jeugdtrainer en sinds 2016 hoofd opleiding van de Amsterdamse club. De sportbestuurder streeft ernaar om zoveel mogelijk jeugdproducten te laten acteren in Ajax 1. Dat talenten als de negentienjarige Justin Kluivert op jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken, steekt Ouaali enigszins.

“Daar wordt hier op de werkvloer van gebaald”, Saïd Ouaali in gesprek met Het Parool. "We zijn met z’n allen keihard bezig om spelers te helpen met hun ontwikkeling. We leiden voetballers op voor het eerste elftal, het liefst met internationale status. Van die jongens willen we ook graag een periode genieten in de Arena. Maar het is de speler zelf die beslist."

Ouaali vertelt dat de Europese topclubs, net als Ajax er veel aan doen om voetballers al op jonge leeftijd aan zich te binden. Na vele jaren trainen moeten de talenten dan klaar zijn voor Ajax 1, hopend dat de groeibriljanten ook de kans krijgen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft afgelopen periode veel geld uitgegeven aan nieuwe spelers en dat kan de Ajax-talenten in de weg zitten.

Ouaali geeft aan dat de druk om goede talenten af te leveren altijd aanwezig is bij Ajax. “En als een ervaren aankoop ons talent kan helpen, graag. Je ziet bijvoorbeeld dat een technisch en tactisch sterke speler als Noussair Mazraoui gebaat is bij ervaren en vaardige spelers om hem heen. Zijn foutjes worden hersteld of gecamoufleerd, dat maakt het makkelijker en helpt hem naar een hoger niveau."

Soms heeft hij met hoofdtrainer Erik ten Hag en Overmars 'stevige discussies' over talenten. "Ik voel me verantwoordelijk om onze jeugdspelers te vertegenwoordigen. Die ruimte neem ik. Natuurlijk is de hoofdtrainer verantwoordelijk voor de prestaties, maar hij moet óók Ajax vertegenwoordigen en het kapitaal van de club. En dat kapitaal is onze jeugd.”