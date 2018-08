PSV zoekt vervanger: ‘Als het een grotere speler is, dan wordt het huren’

PSV is op zoek naar een vervanger van de geblesseerde Ryan Thomas, zo bevestigt algemeen directeur Toon Gerbrands. De regerend landskampioen versterkte het middenveld juist met Thomas, na het vertrek van Marco van Ginkel, maar de zomeraanwinst kampt met een zware knieblessure. Dit kalenderjaar zal Thomas in ieder geval niet meer in actie komen.

Voor de camera van PSV TV vertelt Gerbrands dat er 'vervanging' komt. "We zijn ermee bezig", maakt hij duidelijk. "De pech is groot voor hem maar ook voor de balans in onze selectie. Als hij bijna een jaar of seizoen wegvalt, dan ga je op zoek naar vervanging. Daar zijn ze nu mee bezig."

Zowel het huren als kopen van een nieuwe middenvelder is een optie, aldus de beleidsbepaler. "Dat hangt ervan af wie het is. Als het een grotere speler is van een topclub, dan wordt het huren. Is het haalbaar hem binnen te halen en past het binnen ons beleid, dan is het kopen. Beide opties staan open."

Gerbrands erkent tot slot dat een mogelijk vertrek van Derrick Luckassen en/of Bart Ramselaar 'speelt'. Een verhuur van Luckassen met een optie tot koop is voor PSV bespreekbaar, geeft hij aan. "Hij moet ook gaan spelen. Ramselaar speelt op dit moment minder. Als er clubs zijn met belangstelling horen we dat wel. Maar dat is op dit moment nog niet zo."