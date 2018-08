Mogelijk dienstplichtige Son durft niet te kijken bij penalty in 117de minuut

Heung-Min Son kan zijn dienstplicht nog steeds ontlopen. De aanvaller van Tottenham Hotspur bereikte maandag met Zuid-Korea Onder-23 de halve finale van de Aziatische Spelen, na een zwaarbevochten overwinning op Uzbekistan. Een penalty in de 117de minuut besliste de wedstrijd in het Indonesische Bekasi in het voordeel van Zuid-Korea.

De Aziatische Spelen zijn een vierjaarlijks sportevenement waaraan ook een voetbaltoernooi gekoppeld is. Net zoals bij de Olympische Spelen vaardigen landen hun Onder 23-ploeg af, aangevuld door drie dispenstatiespelers. De Zuid-Koreaanse bondscoach Kim Hak-Bom heeft Son aangewezen als één van de drie dispensatiespelers, waardoor hij start van het nieuwe seizoen bij Tottenham Hotspur aan zich voorbij moet laten gaan.

Tottenham was niet verplicht Son af te staan voor de Aziatische Spelen, daar het geen officieel FIFA-toernooi betreft. De club hield de international echter niet tegen, omdat een eventuele gouden medaille de dienstplicht van de aanvaller zou kunnen doen vervallen. De dienstplicht van twee jaar wordt in dat geval teruggebracht tot een wapentraining van slechts vier weken. Daarvoor zal Son dus de halve finale en de finale nog moeten winnen met Zuid-Korea.

Het leek maandag fout te gaan tegen Uzbekistan. Hoewel Zuid-Korea tot tweemaal toe op voorsprong kwam, stond het na 57 minuten 3-2 voor Uzbekistan. Een kwartier voor tijd dwong Ui-Jo Hwang echter een verlenging af. Daarin trok Zuid-Korea via een penalty aan het langste eind, al durfde Son niet te kijken toen Hee-Chan Hwang van Red Bull Salzburg de eindstand bepaalde. In de halve finale is de winnaar van het duel tussen Syrië en Vietnam de tegenstander.