Belangrijke spil in financieel herstel verlaat FC Twente per direct

Algemeen directeur Erik Velderman verlaat FC Twente per direct, zo bevestigt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagmiddag. De beleidsbepaler heeft zijn besluit genomen na overleg met de Raad van Commissarissen. De RvC vervult tijdelijk de rol van statutair bestuurder; mededirecteur Edward van der Veen werkt voorlopig met een volmacht van diezelfde RvC.

Velderman trad in januari 2017 aan bij Twente. Onder zijn leiding werd de belangrijke gemeentegarantie gerealiseerd, die het mogelijk maakte dat de club de schuldenlast herfinancierde. Tevens kreeg hij te maken met de afwikkeling van zware dossiers. Zo trof Twente onder zijn leiding een schikking met de belastingdienst en werd de zaak tegen Servische voetbalmakelaar Zoran Pavlovic inzake de transfer van Dusan Tadic naar Southampton gewonnen. Daardoor hoefde de club niet 1,1 miljoen euro te betalen aan Pavlovic.

De komende maanden gaat Twente op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Velderman vertrekt naar eigen zeggen bij een 'club met een ongekende achterban en veel dynamiek'. "Nu de financiering van de Noabers en uitstel van betaling voor twee seizoenen door de gemeente Enschede en ABNAMRO een feit is, is het tijd om het stokje aan een ander over te dragen. Ik wens de vele mensen, die deze club maken wat ze is, een heel mooi en succesvol seizoen toe. FC Twente was een mooie uitdaging."

Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Commissarissen, vertelt op de clubwebsite dat Velderman sinds zijn komst 'ontzettend hard' werkte aan het financiële en het operationele herstel van Twente. Volgens Schipper is de club Velderman veel dank verschuldigd. "De wijze waarop hij enkele financiële dossiers heeft afgerond verdient veel waardering. Met name de schikking met de Belastingdienst was erg belangrijk, maar ook de eerste aanzet tot de verkoop van aandelen, die onder zijn leiding is geïnitieerd, is van grote waarde voor het verdere financiële herstel van FC Twente."