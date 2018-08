‘Verbolgen PSG start nieuw conflict met Barcelona met waarschuwingsschot’

De afgelopen weken werd Adrien Rabiot gelinkt met een uitgaande transfer bij Paris Saint-Germain, waarbij Barcelona als mogelijke bestemming werd genoemd. De Catalaanse topclub zou meerdere keren met de middenvelder hebben gesproken, buiten de kennis van PSG om. De Franse topclub is niet blij met de handelswijze van Barcelona en dreigt met een stap naar de FIFA, zo claimt Sport.

De geruchten over een transfer van Rabiot doen al weken de ronde en de middenvelder zou zelf openstaan voor een vertrek uit Parijs. Trainer Thomas Tuchel gaf al aan dat hij rekening houdt met een transfer: “De situatie wat betreft zijn contract is duidelijk, hij heeft nog een jaar te gaan. Adrien moet een beslissing nemen, hij moet bevestigen dat hij voor de club wil spelen.”

PSG is niet blij dat Barcelona Rabiot achter de rug van de Franse club om heeft benaderd. Les Parisiens hebben de Catalanen gewaarschuwd dat ze naar de FIFA kunnen stappen door de ‘onethische’ en ‘illegale’ handelswijze. PSG stelt dat Barcelona met de zaakwaarnemers van Rabiot heeft gesproken, iets wat pas mag als de spelers in zijn laatste zes maanden van zijn contract zit.

Barcelona is hoog verbaasd met de waarschuwing. Pep Segura en Eric Abidal zijn deze zomer weliswaar afgereisd naar Parijs, maar dat deed de technische leidig louter om PSG kenbaar te maken dat men interesse in Rabiot heeft. PSG blijft echter van mening dat Rabiot, vóór het contact van PSG met Barcelona, al een persoonlijke overeenkomst had met de Catalanen, een zienswijze gebaseerd op het feit dat Rabiot al vier nieuwe contractvoorstellen van de Franse grootmacht naast zich heeft neergelegd.