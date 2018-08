Weg naar Eredivisie ligt open voor Necid na contractontbinding

Tomás Necid is niet langer speler van Bursaspor, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Jiri Muller maandagmiddag op Twitter. De aanvaller heeft zijn contract in onderling overleg met de club laten ontbinden. Een reden wordt niet vermeld, maar mogelijk heeft de contractontbinding te maken met een naderende overstap naar ADO Den Haag.

Necid werd vorig seizoen gestald bij Slavia Praag, maar de Tsjechische club maakte geen gebruik van de optie tot koop. Zodoende keerde de 29-jarige aanvaller in de zomer terug bij Bursaspor. In de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen kwam Necid nog aan spelen toe: hij deed in de eerste helft mee tegen Fenerbahçe (2-1 nederlaag) en kwam tegen Kayserispor (0-0) een kwartier voor tijd binnen de lijnen als invaller. Zondag behoorde Necid echter niet tot de wedstrijdselectie voor het uitduel met Konyaspor (0-0).

Zondagavond meldde Voetbal International dat Necid in beeld is bij ADO Den Haag. Een verhuurperiode zou de insteek zijn geweest van de Eredivisionist, maar dat is nu dus niet meer mogelijk. Als ADO zich wil versterken met Necid, zal het zelf een contract moeten aanbieden aan de 44-voudig international. Hij kan in Den Haag de opvolger worden van de naar AZ vertrokken aanvalsleider Björn Johnsen. Overigens hoopt ADO ook Giovanni Troupée op huurbasis binnen te halen: hij moet overkomen van FC Utrecht.

Necid begon zijn profloopbaan in 2006 bij Slavia Praag, dat hem in januari 2009 naar CSKA Moskou liet gaan. De Russen verhuurden Necid achtereenvolgens aan PAOK Saloniki, zijn oude club Slavia en PEC Zwolle. Tussen augustus 2014 en januari 2015 kwam hij tot acht doelpunten in veertien duels voor PEC. Necid keerde vervolgens terug naar CSKA, maar zijn contract werd ontbonden en hij kon in februari definitief aansluiten bij PEC. Na nog eens tien wedstrijden en drie doelpunten stapte hij over naar Turkije, waar zijn contract nog een jaar doorliep. In totaal kwam hij tot 34 wedstrijden in de Süper Lig voor Bursaspor, waarin Necid 11 doelpunten maakte.