‘Castaignos keert mogelijk terug in Eredivisie na boodschap Sporting’

Luc Castaignos mag volgens diverse Portugese media uitkijken naar een nieuwe werkgever. De spits komt niet aan de bak bij Sporting Portugal, zelfs nu Bas Dost kampt met een blessure die hem wekenlang aan de kant houdt. Naar verluidt hebben Excelsior en FC Nürnberg belangstelling voor de 25-jarige spits.

Castaignos, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Vitesse, staat nog voor een jaar op de loonlijst bij de Portugese topclub. De aanvaller hoeft niet te rekenen op veel speelminuten en mag verkassen. Record meldt maandag dat Excelsior in de markt is voor Castaignos. De Rotterdammers zijn nog op zoek naar een spits, na het vertrek van onder anderen Mike van Duinen naar PEC Zwolle.

De aanvaller heeft naar verluidt ook de optie om aan de slag te gaan in Duitsland. Zero Zero meldt dat de spits in de belangstelling staat van FC Nürnberg. De Duitse club, die na één speelronde in de Bundesliga op de dertiende plek staat, zou Castaignos voor een bedrag van 500.000 euro willen huren. Eerder was de aanvaller voor Eintracht Frankfurt al actief in Duitsland.

Castaginos maakte na een goed jaar bij Feyenoord de overstap naar Internazionale, maar de Italiaanse club bood weinig speelminuten aan de spits. Na drie jaar bij FC Twente, dat ongeveer zes miljoen euro aan Inter betaalde, kwam Castaignos via Frankfurt bij Sporting terecht. Voor de Portugese club heeft Castaginos tot dusver veertien keer gespeeld, met nul goals en assists tot gevolg.