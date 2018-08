Lopetegui verbaast: ‘Ik was verrast door de wissel, ik wilde graag verder’

Real Madrid wist zondagavond Girona met 1-4 te verslaan. De Koninklijke kwam op achterstand, maar Karim Benzema (2x), Sergio Ramos en Gareth Bale zorgden voor de ommekeer. Keylor Navas stond op doel bij Real, terwijl Thibaut Courtois deze zomer voor 35 miljoen euro werd gehaald. Trainer Julen Lopetegui zei na afloop dat hij met de doelmannen gaat rouleren.

"Deze situatie is wellicht niet eenvoudig te begrijpen, maar wel eenvoudig uit te leggen. Ik heb twee geweldige keepers", aldus de oefenmeester tegenover diverse Spaanse media. "Met Kiko Casilla erbij zijn het er zelfs drie. En dat is geen probleem, maar een oplossing. We zullen per wedstrijd bekijken wat de beste optie is. De concurrentiestrijd maakt ons alleen maar sterker."

Lopetegui besloot Marcelo na een uur spelen te wisselen en de Braziliaanse linksback gaf toe dat hij verrast was door het besluit van zijn trainer. “Ik was verrast door de wissel. Ik wilde graag verder, want ik voelde me honderd procent. Maar ik respecteer het besluit van de trainer. We zijn op de goede weg en ik weet zeker dat we iedere wedstrijd beter worden.”

De routinier erkent dat Real met het vertrek van Cristiano Ronaldo kwaliteit heeft ingeleverd. “Ronaldo is de beste speler ter wereld. Het is duidelijk dat we hem missen, maar Bale en Benzema zijn ook echt goed." Benzema kon zich vinden in de woorden van zijn teamgenoot: "Je kunt Cristiano nooit vergeten. Hij was zo belangrijk voor Real en maakte veel doelpunten. Hij is een van de beste aanvallers ter wereld, maar we moeten gaan nadenken over een ander team met verschillende spelers."