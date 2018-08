Depay en Tete beginnen CL-seizoen met thuiswedstrijd zonder publiek

Olympique Lyon speelt de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League zonder publiek. De werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete wordt door de UEFA bestraft voor het wangedrag van supporters in het duel met CSKA Moskou in maart (2-3 nederlaag) in de achtste finales van de Europa League.

Tijdens die wedstrijden staken fans vuurwerk af, gooiden ze van alles op het veld en werden racistische leuzen gescandeerd. In de straf zit ook een voorwaardelijke wedstrijd zonder publiek inbegrepen: als het binnen twee jaar weer misgaat, moet Lyon nog eens achter gesloten deuren spelen in Europees verband. Bovendien moet de club een boete van 100.000 euro betalen.

De UEFA heeft Lyon al langer in het vizier. Twee seizoenen geleden ontstonden voor de aftrap tegen Besiktas in de Europa League vechtpartijen op de tribunes en werd er eveneens met vuurwerk gegooid. Honderden toeschouwers vluchtten toen het veld op. Destijds kreeg de club een geldboete en een voorwaardelijke schorsing van twee jaar voor Europees voetbal. Mede daardoor vreesde de club ditmaal voor een zware straf en lijkt de uitkomst mee te vallen.

Lyon eindigde vorig seizoen als derde in de Ligue 1 en plaatste zich zodoende direct voor de groepsfase van de Champions League. Tijdens de loting van donderdagavond zit de club in pot 3. Als Ajax en PSV zich deze week plaatsen voor de poulefase, zitten ze in diezelfde pot en zullen ze Lyon dus niet tegenkomen in de groep.