Wanneer is de loting voor de groepsfase van de Champions League?

Bijna alle deelnemers van de groepsfase van de Champions League voor het seizoen 2018/19 zijn bekend en dus kan deze week de loting plaatsvinden. Dinsdag en woensdag wordt duidelijk welke clubs zich via de play-offs plaatsen voor de hoofdfase van het miljardenbal, waarna op donderdag geloot gaat worden. In totaal worden 32 clubs verdeeld over 8 verschillende poules. Vanuit Nederland maken Ajax en PSV nog kans om de groepsfase te bereiken.

Waar en wanneer is de loting?

De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt plaats op donderdag 30 augustus vanaf 18.00 uur. Waar de loting voorheen werd verricht vanuit Nyon in Zwitserland, vindt de loting voor dit seizoen, net als vorig jaar, plaats in het Grimaldi Forum in Monaco. De loting is donderdagavond live te volgen op onze live-blog.

Bij de loting wordt niet alleen bepaald welke clubs tegen elkaar komen te spelen in de groepsfase, maar tijdens de ceremonie wordt ook bekend wie er vandoor gaan met de titels UEFA Men’s Player of the Year en Women’s Player of the Year. De beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het vorige Champions League-seizoen zulllen ook worden bekendgemaakt tijdens de ceremonie.

UEFA Youth League

De hoogste jeugdelftallen van de 32 deelnemers aan de Champions League spelen automatisch in de UEFA Youth League. Echter, in tegenstelling tot de Champions League, telt het deelnemersveld van de Youth League in totaal 64 teams. Behalve de 32 teams die zich via de Champions League Path hebben geplaatst, stromen nog eens 32 teams in via de Domestic Champions Path.

Hoe werkt de loting?

In totaal hebben 26 clubs directe toegangsbewijzen ontvangen voor de groepsfase. Zij worden vergezeld door nog eens 6 clubs, die zich plaatsen via de voorrondes. Op dinsdag 28 en woensdag 29 augustus wordt bekend welke clubs zich op deze manier nog plaatsen voor de Champions League. Alle teams worden ingedeeld in totaal vier verschillende potten.

In pot 1 zitten de titelhouder (Real Madrid), de winnaar van de Europa League (Atlético Madrid) en de kampioenen van de zes landen de het beste presteren op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De indeling van de potten 2 tot en met 4 wordt bepaald aan de hand van de coëfficiëntenlijst. Clubs die spelen onder dezelfde vlag kunnen elkaar niet tegenkomen in de groepsfase. Als Ajax en PSV zich plaatsen, kunnen zij elkaar niet treffen in de groepsfase.

Potindeling

De indeling van pot 1 is al bekend. Behalve Real Madrid en Atlético Madrid zitten hierin de kampioenen van Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Rusland. Aan de hand van de uitkomst van de play-offs kan er in de overige potten nog geschoven worden. De voorlopige potindeling ziet er als volgt uit:

Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskou

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur, AS Roma, Liverpool

Pot 3: Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, CSKA Moskou, Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge

Pot 4: Galatasaray, Internazionale, TSG Hoffenheim

Wanneer Ajax zich weet te plaatsen ten koste van Dynamo Kiev, dan komen de Amsterdammers terecht in pot 3. Ajax heeft namelijk een hogere coëfficiënt dan CSKA Moskou, Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en TSG Hoffenheim. Als PSV zich plaatst voor de groepsfase komt het bij de loting in pot 3 terecht. De Eindhovenaren troeven op basis van coëfficiënt namelijk Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Internazionale en Hoffenheim af. Als Benfica zich weet te plaatsen ten koste van PAOK Saloniki, dan komen de Portugezen terecht in pot 2. Hierdoor schuift Liverpool door naar pot 3.

Programma play-offs

Door tegenvallende resultaten van Nederlandse ploegen in Europa is Nederland afgezakt op de coëfficiëntenranglijst. Hierdoor dienen ploegen uit de Eredivisie zich via de voorrondes te plaatsen voor de Champions League. Ajax rekende in de tweede en derde voorronde al af met respectievelijk Sturm Graz en Standard Luik. In de play-offs staat de ploeg van Erik ten Hag tegenover Dynamo Kiev en door een 3-1 overwinning in eigen huis, hebben de Amsterdammers kwalificatie voor de hoofdfase voor het grijpen. Landskampioen PSV won de heenwedstrijd in de play-offs met 2-3 van BATE Borisov en kan woensdagavond het klusje klaren in het Philips Stadion. Clubs die in de play-offs worden uitgeschakeld, plaatsen zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

Dinsdag 28 augustus

AEK Athene (Gri) - Videoton (Hon) (2-1)

Dinamo Zagreb (Kro) - Young Boys (Zwi) (1-1)

Dynamo Kiev (Oek) - Ajax (1-3)

Woensdag 29 augustus

PAOK Saloniki (Gri) - Benfica (Por) (1-1)

PSV - BATE Borisov (W-Ru) (3-2)

Red Bull Salzburg (Oos) - Rode Ster Belgrado (Ser) (0-0)

Programma Champions League

18/19 september: groepsfase, speelronde 1

2/3 oktober: groepsfase, speelronde 2

23/24 oktober: groepsfase, speelronde 3

6/7 november: groepsfase, speelronde 4

27/28 november: groepsfase, speelronde 5

11/12 december: groepsfase, speelronde 6

17 december: loting achtste finales

12/13/19/20 februari: achtste finales, heenwedstrijd

5/6/12/13 maart: achtste finales, return

15 maart: loting kwartfinales en halve finales

9/10 april: kwartfinales, heenwedstrijd

16/17 april: kwartfinales, return

30 april/1 mei: halve finales, heenwedstrijd

7/8 mei: halve finales, return

Zaterdag 1 juni: finale (Estadio Metropolitano, Madrid)