Wijnaldum en consorten krijgen ‘ingooiles’ van wereldrecordhouder

Liverpool heeft sinds kort een ‘ingooicoach’ rondlopen, zo berichten verschillende Engelse media. Manager Jürgen Klopp wil ieder aspect van het spel van the Reds perfectioneren en zodoende is Thomas Gronnemark toegevoegd aan de technische staf. De Deen, die op parttimebasis actief is, probeert met enkele pupillen het aantal slechte ingooien drastisch te reduceren.

De vleugelverdedigers Andy Robertson, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Clyne en Alberto Moreno hebben al veelvuldig gewerkt met Gronnemark, die eerder actief was bij het Deense FC Midtjylland en de Bundesliga-clubs Schalke 04 en Hertha BSC. Ook James Milner, Sadio Mané en Georginio Wijnaldum hebben deelgenomen aan de sessies.

Klopp werkt vaker met specialisten, maar de introductie van de ‘ingooicoach’ is naar verluidt een unicum in het Engelse voetbal. De Duitser schatte dat Liverpool ongeveer vijftig ingooien per wedstrijd moet nemen. De trainer constateerde dat er te vaak balverlies werd geleden bij dergelijke spelhervattingen en besloot Gronnemark aan te stellen om verbeteringen bij zijn pupillen te bewerkstelligen.

Gronnemark, die ook heeft gewerkt met Deenste topatleten en bobsleeteams, heeft het record van verste ingooi in handen, met een afstand van ruim 51 meter. Gronnemark gaat enkele keren in de maand aan de slag met de spelers van Liverpool. Naar verluidt bevalt de samenwerking tot op heden goed en blijft de Deen nog lang werkzaam bij de Engelse topclub.