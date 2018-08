Gullit zet vraagtekens bij ‘vreemde keuze’ Sarri: ‘Hij is geen doelpuntenmaker’

Chelsea won zondagmiddag met 1-2 van Newcastle United. De ploeg van Maurizio Sarri staat door de zege, samen met Liverpool en Watford, aan kop in de Premier League met negen punten uit drie duels. Ruud Gullit kijkt met plezier naar het spel van Chelsea, maar stelt dat het wel beter moet als men kans wil maken op de landstitel.

De voormalig manager van the Blues vindt dat er kleine tactische veranderingen moeten plaatsvinden om Chelsea nog sterker te maken. Gullit twijfelt daarnaast over de keuze van Sarri om Jorginho vlak voor de defensie te posteren, waardoor N'Golo Kanté naar voren opschuift. “Jorginho is de man die Sarri mee heeft genomen van Napoli”, begint Gullit zijn analyse voor de BBC.

“Bij het duel op St. James' Park (tegen Newcastle United, red.) was hij continu betrokken bij het spel, maar in dergelijke wedstrijden is dat makkelijker, de bal rondspelen zonder enige vorm van druk. Over het algemeen zal hem in Engeland gevraagd worden om in een hoger tempo te spelen en om sneller beslissingen te maken.”

“Je krijgt geen kans om makkelijk op te bouwen, zoals in de Serie A. Tot nu toe is hij oké geweest, maar laten we zien hoe de rest van het seizoen gaat. Een van de nadelige effecten van de komst van Jorginho is de nieuwe rol van Kanté. Het is een beetje vreemd. Hij is geen doelpuntenmaker. Hij heeft dit seizoen een keer gescoord, maar dat was per ongeluk”, aldus Gullit.