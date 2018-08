Maher: ‘Als ze een aanbieding doen, dan ga ik daar zeker naar kijken’

De clubloze Adam Maher traint al enkele weken mee bij AZ. De middenvelder maakt een goede indruk op John van den Brom, maar van een dienstverband is nog geen sprake. Maher zoekt na zijn vertrek bij FC Twente naar een nieuwe club; tussen 2010 en 2013 speelde hij al in het eerste elftal van AZ.

In gesprek met AZ Fanpage beaamt Maher dat hij openstaat voor een terugkeer in Alkmaar. "Ik heb daar inderdaad met de trainer over gesproken. Alleen hebben ze me nog geen aanbieding gedaan. Die zullen ze eerst moeten doen en dan ga ik daar zeker naar kijken", legt hij uit. Maher kent AZ 'natuurlijk als geen ander', zegt hij. De spelmaker is de club dankbaar voor de kans die hij deze zomer krijgt. "Ze hebben me vanaf het begin behandeld als een volwaardige selectiespeler, ondanks dat ik hier nu niet onder contract sta."

Zondag vertelde Van den Brom dat de 25-jarige Maher het 'heel goed' doet. "Dat zeg ik je eerlijk. Ik vind Adam een heel goede speler, maar daarmee zeg ik niet dat we hem absoluut erbij gaan halen. Dat is nog niet aan de orde", benadrukte de oefenmeester bij FOX Sports. "Ik vind het een goede speler, maar wij hebben allemaal goede spelers. Als je hem haalt, gaat dat dan ten koste van de ander? Daar moet je altijd naar kijken. Dat neemt niet weg dat ik Adam een geweldige speler vind."