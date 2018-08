‘Teleurgestelde Strootman in tranen in aanloop naar miljoenentransfer’

Kevin Strootman gaat zich maandag waarschijnlijk voor vijf jaar verbinden aan Olympique Marseille. De Franse club heeft naar verluidt een overeenstemming bereikt met AS Roma over een transfersom van minimaal 25 miljoen euro. De middenvelder verlaat Roma met pijn in het hart. De Oranje-international zou teleurgesteld zijn dat Roma graag van hem af wilde.

Volgens Corriere dello Sport is Strootman reeds gestopt met het volgen van Roma op verschillende sociale media. De 28-jarige middenvelder, die onlangs overigens vader is geworden, zou teleurgesteld zijn in het feit dat Roma hem graag wilde verkopen. Strootman zou verbaasd zijn dat hij geen prominente rol meer zou vervullen bij i Giallorossi, ondanks jaren van trouwe dienst.

Toen Strootman zondag het trainingscomplex van Roma verliet, was hij in tranen, zo berichten verschillende Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport. James Pallotta, de eigenaar van de Italiaanse topclub, erkent dat Strootman op weg is naar Frankrijk. De Amerikaan wil echter geen opvolger halen. “Waarom zouden we dat moeten doen?”, repliceert Pallotta, geciteerd door La Repubblica.

De 41-voudig international van Oranje sloot zich in de zomer van 2013 aan bij de club uit Rome, nadat PSV circa 17,5 miljoen euro voor de middenvelder had ontvangen. Strootman, die lange tijd kampte met blessureleed, speelde tot op heden 131 duels voor Roma, met 13 goals en 20 assists als resultaat. De Nederlander ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in de Italiaanse hoofdstad.