Ajax met Neres naar Oekraïne; achttienjarige vervangt Tagliafico

David Neres is hersteld van zijn hamstringblessure, zo maakt Ajax maandagochtend bekend via de officiële clubkanalen. De aanvaller behoort tot de wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag voor de returnwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de laatste voorronde van de Champions League. De geschorste Nicolás Tagliafico wordt vervangen door de achttienjarige Mitchel Bakker.

Neres raakte op zaterdag 18 augustus, in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-1 zege), geblesseerd aan de hamstring. Hij moest de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev (3-1) laten schieten en ontbrak zaterdagavond ook tegen FC Emmen (5-0). De Braziliaan werd zondag uitgebreid getest en maandagochtend meldde De Telegraaf al dat hij naar alle waarschijnlijkheid zou meereizen naar Kiev.

Tagliafico ontving een gele kaart in het eerste treffen met Dynamo Kiev en zit daarom een schorsing uit. Hij wordt vervangen door Bakker, die zeventien wedstrijden voor Jong Ajax op zijn cv heeft en dit seizoen nog geen minuut miste in de Keuken Kampioen Divisie. Net als in de laatste wedstrijd tegen Emmen heeft ook Dennis Johnsen een plek in de selectie van Ten Hag; tijdens de 5-0 zege fungeerde hij als invaller.

In gesprek met Ajax Life vertelde Ten Hag zondag dat Tagliafico een paar dagen vrijaf krijgt. "Nico gaat niet met ons mee, hij krijgt een enkele dagen vakantie. Ik heb tegen hem gezegd: neem even een paar dagen afstand, kom donderdag terug op de club en dan pakken we het op voor de uitwedstrijd tegen Vitesse", zei de oefenmeester.