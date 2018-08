Talent hakt knoop door en slaat uitnodiging voor Oranje af

Michael Woud gaat niet uitkomen voor Oranje. De negentienjarige doelman van Willem II werd uitgenodigd voor Nederland Onder-20, aangezien bondscoach Bert Konterman de sluitpost in de voorselectie opnam. In gesprek met media in Nieuw-Zeeland zegt Woud dat hij de uitnodiging om voor Oranje uit te komen wel serieus heeft overwogen.

“Want Nederland is natuurlijk groot voetballand", aldus de keeper, die een Nederlandse vader heeft. “Ik wil voor Nieuw-Zeeland uitkomen op WK-eindronden en het land verder op weg helpen", aldus Woud, geciteerd door het Brabants Dagblad. Men is in Nieuw-Zeeland blij met het besluit, want Woud wordt gezien als toekomstig eerste doelman van de nationale ploeg.

Woud doorliep diverse jeugdelftallen in zijn geboorteland en maakte in juni tijdens een oefenwedstrijd tegen India zijn debuut voor de All Whites. Willem II gaf de doelman eerder deze maand geen toestemming om met Nieuw-Zeeland Onder-20 deel te nemen aan de Oceanië Cup. Daar plaatste het land zich voor het WK Onder-20 voor volgend jaar en de doelman is naar eigen zeggen wel van de partij in Polen.

Als Woud wel was ingegaan op de uitnodiging van Konterman, dan was zijn keuze overigens niet bindend, aangezien het treffen van Oranje tegen Portugal op vriendschappelijke basis wordt gespeeld. Woud maakte deze zomer de overstap van Sunderland naar Willem II. De doelman zat zondag niet bij de wedstrijdselectie toen de Tilburgers met 5-0 wonnen van Heracles Almelo.