Van der Vaart: ‘Hij is de slechtste trainer die ik in mijn leven heb gehad’

Rafael van der Vaart speelde voor clubs als Real Madrid en Tottenham Hotspur, maar de laatste jaren zit de klad er een beetje in bij de middenvelder. De 35-jarige linkspoot ruilde Hamburger SV in de zomer van 2015 in voor Real Betis, maar verder dan negen wedstrijden in Andalusië kwam hij niet.

De linkspoot tekende voor drie jaar bij Real Betis, maar vertrok na veertien maanden. “Het was niet de goede keuze. Ik zat bij Real Betis in een vreemde situatie. Ik had erg goede medespelers, had het er naar mijn zin en deed mijn best. Ik gaf alles. Maar soms ging je naar de club met het idee: ‘nee, dit is niet de juiste beslissing geweest’.”

Rafael van der Vaart over zijn mislukte avontuur bij FC Midtjylland, over Esbjerg fB en over Ajax.

“Na een paar maanden zeiden ze: ‘je gaat niet meer spelen. Je kunt trainen en verder je ding doen’. De coach (Pepe Mel, red.) werd ontslagen en toen kregen we een andere trainer (Juan Merino, red.), van de Onder-23. Ik weet niet meer hoe hij heet, maar hij was echt vreselijk. De slechtste trainer die ik in mijn leven heb gehad”, aldus Van der Vaart tegenover Football.’

“Toen dacht ik: ‘oké, f*ck you'. Ik bleef en wachtte op de mogelijkheid om te vertrekken. Toen ben ik gegaan.” De 109-voudig international van het Nederlands elftal tekende een contract bij FC Midtjylland en sinds kort komt hij uit voor Esbjerg fB. Hij zou maandag tegen Aalborg BK zijn debuut kunnen maken voor EfB.