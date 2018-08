‘Ajax blijft mijn club, maar nu woon ik in Denemarken’

Rafael van der Vaart verwacht dat Esbjerg fB de laatste club in zijn carrière is. De 35-jarige middenvelder tekende begin augustus een contract voor één seizoen bij de club op het hoogste niveau van Denemarken. Het is dan ook goed mogelijk dat de linkspoot na dit voetbaljaar een punt achter zijn rijke loopbaan zet.

“Ik heb het naar mijn zin in Denemarken, maar blijf hier niet voor altijd. Ik ben hier enkel omdat mijn vriendin hier handbalt. Ze is een jonge vrouw die nog jaren wil spelen, dus misschien blijven we hier een tijd. Maar ik wil mijn carrière hier gewoon afsluiten, wat voetballen, plezier hebben en de jonge spelers een en ander leren”, zegt de linkspoot in een interview met de Oekraïense website Football.

Van der Vaart heeft nog geen minuut gemaakt voor het Esbjerg van John Lammers. Hij zit conditioneel gezien nog niet op honderd procent en lijkt nog altijd te moeten wennen aan het Deense voetbal: “Het is niet mijn voetbal, niet het voetbal waar ik van houd. Het is meer fysiek. Maar ja, voetbal verandert en ik wil blijven voetballen en wat winnen. Dat is waar ik iedere dag mijn best voor doe.”

Van der Vaart speelde eerder voor FC Midtjylland, maar kwam daar amper aan de bak. Het was ‘geen goede match’, erkent de 109-voudig international van het Nederlands elftal. “Ik moest iedere dag anderhalf uur heen en terug rijden voor de training. Ik zat iedere training dus drie uur in de auto. Het was te ver. Nu speel ik bij Esbjerg, een lokale club. Dit is veel beter.” Een terugkeer in de Eredivisie zit er voor Van der Vaart niet meer in.

De Heemskerker zei in het verleden vaak dat hij terug wilde keren bij Ajax, maar die club lijkt geen optie meer. “Ajax zal altijd mijn club blijven, maar nu woon ik in Denemarken en speel ik voor Esbjerg. Ik heb voor een jaar getekend en mijn vriendin handbalt hier. We blijven in Denemarken en ik denk niet dat ik voorlopig terugkeer naar Nederland.” Esbjerg neemt het maandagavond op tegen Aalborg BK.