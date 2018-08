NEC loert op verbannen ‘vedette’: ‘Denkt hij dat Barcelona gaat komen?’

Matthias Bossaerts lijkt zijn loopbaan te vervolgen bij NEC. De Belgische verdediger kan bij KV Oostende niet rekenen op veel speelminuten en staat voor een transfer. De 22-jarige Bossaerts kan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie een driejarig contract ondertekenen, zo weet Omroep Gelderland maandagochtend te melden.

De Nijmegenaren hebben al langer interesse in Bossaerts, die door Oostende is verbannen naar het B-team. In het verleden was de jongeling enkele seizoenen werkzaam bij Anderlecht en Manchester City. Bossaerts mag per direct vertrekken bij de Belgische club, zo benadrukt technisch directeur Hugo Broos nogmaals in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Ach, met Bossaerts sprak ik al twee keer. NEC is geen club aan de Costa del Sol, neen. Maar denkt hij dat Barcelona gaat komen? De realiteit is dat er amper interesse is. Als hij NEC weigert, kan hij straks wellicht een andere job gaan zoeken voor minder geld. Maar goed, hij mag me een ouwe zaag vinden", aldus Broos, die constateert dat ‘de jeugd’ meer voor zichzelf opkomt.

“Ik zie ook hoe mondig mijn kleindochters van veertien zijn. En dat zijn dan nog mijn oogappels van wie ik veel kan verdragen. Toen ik debuteerde bij Anderlecht durfde ik amper te bewegen naast Van Himst. Nu doen spelers snel alsof ze anciens zijn. De slinger slaat soms door en dan worden het vedettes. Dat willen we niet meer”, besluit de sportbestuurder.