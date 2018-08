‘Stunttransfer in België’: Gouden Schoen-winnaar is terug in Pro League

Dieumerci Mbokani is terug in de Pro League. De 32-jarige aanvaller heeft een contract voor één seizoen getekend bij Royal Antwerp. Het Nieuwsblad spreekt over ‘dé stunttransfer van de zomer’. Mbokani gaat na de interlandperiode zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever.

De veertigvoudig international van Congo-Kinshasa maakte in de zomer van 2013 voor circa tien miljoen euro de overstap van Anderlecht naar Dynamo Kiev, maar hij kwam niet langer in de plannen van trainer Aleksandr Khatskevich voor. Zijn contract werd niet verlengd en dus kon hij transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Mbokani kwam in Oekraïne tot 77 wedstrijden en daarin was hij goed voor 31 doelpunten en 14 assists. Hij kende zijn beste periode waarschijnlijk bij Standard Luik, want Mbokani won daar in 2013 de Gouden Schoen als beste speler van België. Hierna kwam Mbokani uit voor AS Monaco, VfL Wolfsburg, Anderlecht, Norwich City, Hull City en dus Dynamo Kiev.

Antwerp, dat getraind wordt door voormalig Standard-coach László Bölöni, staat na vijf speelronden met elf punten op de vijfde plaats en won afgelopen zaterdag nog met 1-0 van Cercle Brugge. Ook spelers als Sinan Bolat en Jelle van Damme staan in het Bosuilstadion onder contract.