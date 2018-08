Nieuwe kritiek op FC Emmen: ‘Het was erger dan een campingelftal’

FC Emmen verloor zaterdag met 5-0 van Ajax en na afloop moesten met name Anco Jansen en Keziah Veendorp het ontgelden. Vooral de fysieke gesteldheid van de aanvoerder van de promovendus werd bij FOX Sports bekritiseerd. Kenneth Perez en Hugo Borst waren het met elkaar eens dat Jansen ‘te zwaar’ was.

“Ik vind het een sieraad van een voetballer, maar acht kilo kwijt en nog te zwaar…”, zei Borst. Trainer Dick Lukkien was niet gediend van die uitspraken, maar Borst is niet van plan om zijn mening bij te stellen. “Twee spelers neigen naar corpulentie (…) Ik zei daar wat van op bezoek bij FOX. Perez en Hans Kraay jr. was het ook opgevallen dat de heren bepaald geen afgetrainde indruk maakten”, aldus Borst in het Algemeen Dagblad.

“Nou, dat beviel trainer Lukkien helemaal niet. Hij is er niet van gediend dat zijn jongens worden weggezet als een campingelftal. Maar het was niet eens een campingelftal. Het was erger.” De columnist vond het optreden van de club uit Drenthe ‘lachwekkend’ en gaat ervan uit dat men dit seizoen op de achttiende plaats eindigt in de Eredivisie.

Het verbaast Borst eveneens dat FC Emmen eerder een ‘mediastop’ inlaste voor Kjell Scherpen om de jonge doelman even uit de wind te houden. “Dan hoor je erbij hoor, want dat soort dingen doen ze bij Ajax, PSV en Feyenoord ook. Daar maken ze ook gebruik van een diëtist en trainen ze besloten. Vind ik ook iets voor Emmen. Besloten trainingen. Heel veel besloten trainingen”, besluit Borst.