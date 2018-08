Koeman: ‘Hij is voor mij absoluut een serieuze optie als spits’

Ronald Koeman maakte woensdag de voorselectie van het Nederlands elftal bekend voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Peru en Frankrijk. De bondscoach selecteerde 34 voetballers, onder wie Ryan Babel, Memphis Depay, Luuk de Jong en Wout Weghorst. Zij zijn de kandidaten voor de spitspositie(s) bij Oranje.

Of het viertal de schifting overleeft, dat valt nog te bezien. Koeman benadrukte zondagavond bij Studio Voetbal wel dat de 28-jarige De Jong ‘absoluut een serieuze optie’ voor hem is: “Omdat hij als spits andere kwaliteiten heeft dan Babel of Depay. Je kan met hem ook iets anders spelen, vandaar is het zeer interessant.”

“Hij is een type spits dat fysiek veel sterker is dan de verdedigers, vooral in de Nederlandse competitie. Als je om wat voor reden dan ook niet kan voetballen of je kan je positiespel niet spelen, is het voor PSV makkelijker om wat directer te spelen”, aldus Koeman, die echter stelt dat De Jong in principe niet zijn spits is voor de basiself.

De veertienvoudig international van het Nederlands elftal, vier doelpunten, maakte in het voorjaar van 2011 onder Bert van Marwijk zijn debuut voor zijn land. In de met 3-1 gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk kwam De Jong een kwartier in actie. Hij verving toen Dirk Kuyt.