‘Ik zit lekker bij Feyenoord, dat blijft ook zo tot na 1 september’

Jens Toornstra was vorig seizoen niet altijd zeker van een basisplaats, maar in het lopende voetbaljaar startte hij nog in alle wedstrijden. In deze zes duels werd hij twee keer voortijdig naar de kant gehaald en hij was goed voor twee doelpunten en één assist. Die productie nam hij volledig voor zijn rekening in het duel met sc Heerenveen.

De 29-jarige Toornstra was dan ook een van de belangrijkste spelers in dit met 3-5 gewonnen duel en kan op de complimenten rekenen van Kees Kist. In De Telegraaf zegt de voormalig aanvaller te hebben ‘genoten’: “Dat is echt een speler naar mijn hart. Hij heeft de juiste instelling, toont honderd procent inzet en heeft een enorm loopvermogen.”

“Met twee goals had hij een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord. In mijn optiek is hij een van de beste spelers van het elftal. Zijn spel is niet altijd mooi en sierlijk, maar het is wel een echte.” Toornstra ligt in De Kuip nog tot de zomer van 2021 vast en dus ligt een vertrek niet voor de hand. Hij denkt zelf ook niet over een transfer na.

“Ik zit hier nog lekker. Dit blijft zeker zo tot na 1 september. Ik ben goed op mijn plek”, aldus de viervoudig international van het Nederlands elftal, die tegelijkertijd beseft dat er altijd concurrentie zal zijn bij Feyenoord. “Het hoort bij een topclub. Je hebt concurrentie en die verandert iedere zomer. Ik ben ervan overtuigd, dat als je je eigen ding blijft doen, die kans altijd weer komt.”